Женскую ячейку международной террористической организации раскрыли в Татарстане

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Женскую ячейку запрещенной в России международной террористической организации раскрыли в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужбы установили, что ее участницы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания так называемого Всемирного исламского халифата. С применением мер конспирации они занимались вербовкой россиян.

В ходе обысков у них изъяли значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственное подразделение УФСБ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины. По версии силовиков, подозреваемый прибыл в Россию через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два самодельных взрывных устройства, которые планировал использовать для диверсии.