ФСБ арестовала сторонника "Легиона "Свобода России" в Нижнем Новгороде

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Житель Нижегородской области, выполнявший задания украинской организации "Легион "Свобода России" (признана террористической и запрещена на территории РФ), арестован. Об этом сообщает региональное управление ФСБ, передает РИА Новости.

Как утверждают спецслужбы, мужчина по своей воле начал выполнять задания украинской организации. Во время выполнения очередного приказа житель Нижегородской области был задержан. Во время обыска ФСБ обнаружила деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности "Легиона "Свобода России".

Кроме того, спецслужбы получили доказательства, связанные с распространением мужчиной в Сети информации, оправдывающей деятельность террористической организации.

В связи с этим на мужчину завели уголовное дело по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации" и "Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ".

"Проводятся следственные действия, направленные на документирование причастности к государственной измене", – сказано в сообщении.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту против трех россиян, действовавших под руководством спецслужб Украины. По версии следствия, фигуранты передали данные о месте дислокации ВС РФ в Луганске, а после один из злоумышленников сообщил сведения о местонахождении железной дороги возле Адлера в Краснодарском крае.

При этом само террористическое сообщество было сформировано при содействии представителей ГУР Минобороны Украины, Службы безопасности и ВСУ, куда входили лица, испытывающие ненависть по отношению к общественно-политическому строю РФ и СВО. Руководство этой организации управляло действиями участников, а также разрабатывало планы совершения терактов, тяжких и особо тяжких преступлений.

