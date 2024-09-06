Иностранец осужден на 6 лет за попытку вступить в ряды террористов в Сирии

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2-й Западный окружной военный суд признал вину иностранного гражданина за попытку вступления в запрещенную в РФ террористическую организацию и назначил ему 6 лет колонии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

При этом сотрудники отряда погранконтроля ФСБ России задержали мужчину в аэропорту Внуково, когда он пытался вылететь в Сирию для участия в деятельности террористической организации. Решение суда уже вступило в законную силу, а апелляция оставила этот вердикт в силе.

Накануне следователи возбудили уголовное дело об участии в террористическом сообществе и подготовке к теракту против трех россиян, действовавших под руководством спецслужб Украины. По версии следствия, фигуранты передали данные о месте дислокации ВС РФ в Луганске, а после один из злоумышленников сообщил сведения о местонахождении железной дороги возле Адлера в Краснодарском крае.

При этом само террористическое сообщество было сформировано при содействии представителей ГУР Минобороны Украины, Службы безопасности и ВСУ, куда входили лица, испытывающие ненависть по отношению к общественно-политическому строю РФ и СВО. Руководство этой организации управляло действиями участников, а также разрабатывало планы совершения терактов, тяжких и особо тяжких преступлений.

