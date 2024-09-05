Житель Севастополя приговорен к 16 годам за госизмену

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Севастопольский городской суд приговорил 28-летнего местного жителя к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в размере 450 тысяч рублей по делу о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По материалам дела, сотрудник СБУ привлек жителя Севастополя к секретному сотрудничеству. Так, по заданию украинца мужчина должен был с сентября 2022 по апрель 2023 года собирать и сообщать разведке информацию о местонахождении фортификационных заграждений Севастопольской бухты. Однако его деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

При этом ранее злоумышленник уже был осужден за незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ.

Недавно другого жителя Севастополя приговорили к 16 годам за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным ЦОС ФСБ РФ, мужчину задержали в сентябре 2023 года за подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма. Мужчину признали виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

