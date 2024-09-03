Мужчину из Севастополя признали виновным в подготовке теракта в Крыму

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Жителя Севастополя приговорили к 16 годам за подготовку теракта в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, гражданина России 1978 года рождения задержали в сентябре прошлого года за подготовку диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма. Мужчину признали виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия был также установлен факт вербовки обвиняемого спецслужбами Украины для осуществления террористической деятельности на территории Крыма.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 6,5 года колонии россиянина, его признали виновным в государственной измене. Мужчина планировал перейти границу с Украиной и вступить в националистическое военизированное формирование.