Мосгорсуд приговорил россиянина к 6,5 года колонии за госизмену

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Мосгорсуд приговорил к 6,5 года колонии россиянина Михаила Рылова, признанного виновным в государственной измене, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, Рылов планировал перейти границы с Украиной и вступить в националистическое военизированное формирование. Мужчина вину не признал.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Ранее ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Мужчина, находясь в должности старшего следователя МВД Крыма в Симферополе, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан, уточнили в сообщении. На него завели уголовное дело о государственной измене.

До этого Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

