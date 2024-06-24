РИА Новости: экс-следователь МВД задержан в Крыму из-за передачи данных СБУ

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ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД в Крыму за то, что он передавал данные Службе безопасности Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Мужчина, находясь в должности старшего следователя МВД Крыма в Симферополе, имел доступ к закрытым базам личных данных граждан, уточнили в сообщении. На него завели уголовное дело о государственной измене.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу, причастную к совершению госизмены в виде шпионажа в интересах украинских спецслужб, к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Женщина собирала и передавала спецслужбам Украины данные о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО.

