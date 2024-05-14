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14 мая, 11:27

Происшествия

В Брянской области задержали россиянина, который собирался воевать на стороне Украины

Фото: 123RF/grigorenko

В Брянской области задержали россиянина, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать против российской армии в составе проукраинской террористической организации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ведомства, обвиняемый по своей инициативе установил контакт с представителем одной из запрещенных в РФ проукраинских террористических организаций с целью вступить в нее и участвовать в ее деятельности.

Мужчину задержали при попытке выехать на территорию Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала студентку одного из вузов ЛНР, которая подозревается в шпионаже в интересах ВСУ. По данным силовиков, она передала Киеву сведения о местоположении российских войск с помощью украинских каналов в мессенджере Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

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