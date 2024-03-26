Агентов украинской разведки задержали в Запорожской области

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Российские силовики задержали в Запорожской области злоумышленников, которые действовали под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным службы, под вербовку ГУР один из задержанных попал во время своего нахождения в Запорожье в марте прошлого года. Мужчина прошел обучение по минно-взрывному делу, после чего вернулся на подконтрольную российской армии территорию, уточнили в ФСБ.

Злоумышленник привлек к преступлению своего отца. Они выполняли задания спецслужб Киева по организации терактов на территории Запорожской области, заявили в ведомстве. С августа по декабрь прошлого года, продолжили в ФСБ, мужчины осуществили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны РФ.

26 марта стало известно, что российские силовые структуры предотвратили в Самарской области теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации. Его планировал пособник запрещенной в РФ террористической украинской организации "Русский добровольческий корпус" (РДК).

В ФСБ рассказали, что злоумышленник 1994 года заранее изъял из схрона изготовленное им СВУ, чтобы подорвать его в здании пункта приема гумпомощи. В ходе задержания произошел самоподрыв взрывчатки, из-за чего мужчина погиб, поделились в ведомстве.