ФСБ изъяла более 600 сим-боксов, используемых в террористических целях

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ФСБ и МВД обнаружили и изъяли 612 сим-боксов, которые применялись для нелегальной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В рамках проводимой операции сотрудники двух ведомств задержали жителя Санкт-Петербурга 1980 года рождения, который предоставлял соответствующие услуги. Сейчас стоит вопрос о возбуждении против него уголовного дела и привлечении к ответственности.

Также, по информации спецслужб, правоохранительные органы в отношении 30 человек возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве, а еще против двух граждан завели дело в связи с незаконным доступом к аккаунтам на портале госуслуг.

В ФСБ также уточнили, что в марте в 40 регионах России изъяты еще и более 300 тысяч сим-карт.

Ранее Минцифры РФ разработало законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту с арестованными счетами. Зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин сообщил, что таким образом удастся предотвратить возможность легализации средств, полученных преступным путем, с помощью сим-карты и переводов через абонентский номер.

