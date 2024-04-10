Минцифры предложило приостанавливать оказание услуг связи абоненту с арестованными счетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры РФ разработало законопроект о приостановке оказания услуг связи абоненту с арестованными счетами, который уже одобрил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Об этом ТАСС сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин.

По его словам, таким образом удастся предотвратить возможность легализации средств, полученных преступным путем, с помощью сим-карты и переводов через абонентский номер. Он напомнил, что по действующему закону операторы связи должны оказывать услуги связи даже при аресте счетов.

Ранее стало известно, что в РФ хотят ввести правило, ограничивающее арест и продажу жилой недвижимости в рамках взыскания долгов. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов напомнил, что в СМИ зачастую появляются сообщения о том, что у какого-либо гражданина за маленький долг был арестован один из объектов недвижимости и реализован в счет погашения долга. На этом фоне он призвал председателя Совфеда Валентину Матвиенко изучить возможность внесения в закон.

