Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

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Владимир Путин внес изменения в указы, которые устанавливают временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, новый указ запрещает взыскание, арест и прочие обеспечительные меры в отношении средств и ценных бумаг, учитываемых на счете типа "С", а также в отношении денежных средств, учитываемых на счете типа "И".

Изменения вступают в силу со дня опубликования указа.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годов культуры России и Китая. Кроме того, правительству РФ поручено утвердить устав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета.

До этого российский президент присвоил почетные наименования "гвардейские" для 40-го инженерно-саперного полка, 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты и 55-ой отдельной мотострелковой горной бригады.