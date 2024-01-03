Путин распорядился провести в 2024-2025 Годы культуры России – Китая

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах Годы культуры России и Китая. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры провести в 2024-2025 годах Годы культуры России - Китая", – говорится в документе.

Также правительству РФ поручено утвердить устав части организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия с российской стороны, а также оказывать необходимую помощь в работе этого комитета. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что "Газпром" 2 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по газопроводу "Сила Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и компанией CNPC.