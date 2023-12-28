Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины в Китай

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Россельхознадзор согласовал с Главным таможенным управлением (ГТУ) Китая ветеринарный сертификат на поставки свинины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Россельхознадзор совместно с Главным таможенным управлением Китая согласовал ветеринарный сертификат на экспорт свинины из России на территорию КНР", – говорится в сообщении.

Благодаря этому сторонам удалось сделать еще один шаг к открытию российского рынка свинины в Китае. Сейчас Россельхознадзор ожидает результаты оценки системы ветеринарного надзора при производстве свиноводческой продукции, проведенной представителями ГТУ КНР.

Россия получила разрешение на поставки свинины в Китай в сентябре 2023 года. До этого на экспорт продукции были наложены ограничения.

В свою очередь, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что мясо начнут экспортировать в КНР в течение двух месяцев. После согласования необходимых документов нужно будет аттестовать предприятия.

