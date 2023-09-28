Россия получила разрешение на поставку свинины в Китай

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Россия получила доступ на объемный китайский рынок свинины. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Главное таможенное управление КНР сняло ограничения на экспорт свиного мяса из России. Решение приняли, оценив риски и проанализировав системы госконтроля африканской чумы свиней (АЧС) в РФ. Документы, по которым поставки российской свинины не были возможны, отныне не применяются.

Инспекционные и карантинные требования к свинине из РФ, поставляемой в Китай, будут сформулированы ГТУ КНР отдельно.

Россельхознадзор сообщил, что с 2013 года проводил большую работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на китайский рынок. Его многоступенчатая процедура включала переговоры, организацию визитов представителей Китая в Россию, работу по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС.

Ранее сообщалось, что мясо может подорожать в московских магазинах из-за вспышки чумы африканских свиней. Из торговых точек в разных регионах РФ начали изымать зараженную продукцию.

Мясо может подорожать в московских магазинах из-за вспышки чумы африканских свиней