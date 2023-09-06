Вирус чумы свиней выявили в субпродуктах в одном из магазинов на Кубани

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Вирус африканской чумы свиней выявили в субпродуктах, которые продавались в одном из магазинов города Тимашевска Краснодарского края. Об этом сообщает региональный Оперштаб.

"По решению владельца магазина эта продукция и вся находившаяся с ними в контакте была уничтожена", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещении предприятия провели дезинфекцию. В настоящее время магазин закрыт.

В апреле этого года в России возобновили проверки производителей свинины из-за массовых случаев АЧС. На фоне ухудшения ситуации кабмином был разработан план по совершенствованию ветеринарной безопасности в РФ.



Новости регионов: вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края