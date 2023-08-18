В Молдавии выявили две новые вспышки африканской чумы свиней

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В Кагульском районе Молдавии выявили две новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает РИА Новости.

Вспышки обнаружили в простом подсобном хозяйстве и на свиноводческой ферме. Недалеко от села Вадул-луй-Исак, где их выявили, нашли туши трех свиней. Специалисты взяли образцы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие болезни АЧС.

Владельцев свиноферм призвали сообщать компетентным органам о болезнях свиней и случаях гибели.

Весной сообщалось, что вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края. По информации Россельхознадзора, в одном из хозяйств заболели и погибли 16 животных, специалисты приняли меры по локализации вируса.

Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека она опасности не несет, но причиняет серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.

Новости регионов: вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края