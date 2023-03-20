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Новости регионов: вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края

Новости регионов: вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края

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Вспышка африканской чумы свиней произошла на юге Красноярского края. В Минусинском районе ввели режим ЧС. По информации Россельхознадзора, в одном из хозяйств заболели и погибли 16 животных. Специалисты принимают меры по локализации вируса. На месте работает оперштаб. Болезнь не опасна для человека, однако для свиней несет глобальную угрозу, подчеркнули специалисты.

В Новосибирской области приступили к подрыву льда, чтобы защитить дома от паводка. В зоне риска оказались более десяти населенных пунктов. При этом первостепенная задача – не дать воде подойти близко к скотомогильникам. В противном случае может возникнуть угроза экологической катастрофы. В селах, которые может отрезать паводком, на всякий случай создают резерв продуктов, питьевой воды и прочих запасов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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