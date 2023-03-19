Из аэропорта Сочи в ночь на 19 марта выполнили только 2 рейса из 57

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компания "Аэродинамика", управляющая аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара, сообщила, что в ночь с 18 на 19 марта из Сочи были выполнены только 2 рейса из запланированных 57, передает ТАСС.

"В районе аэропорта Сочи сохраняется сложная метеорологическая обстановка. Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период", – сообщили в организации.

В "Аэродинамике" подтвердили, что с пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи и в обратном направлении на 19 и 20 марта из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, эта мера коснулась полетов из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы.

По данным портала "Яндекс.Расписание" суммарно в аэропорту Сочи задержаны и отменены 94 рейса. Ожидается, что погодные условия в регионе могут улучшиться с полудня 20 марта.

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