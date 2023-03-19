"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Сочи и обратно из-за неблагоприятных метеоусловий

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"Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи и в обратном направлении на 19 и 20 марта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Помимо Москвы, были отменены рейсы из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Самары и Уфы.

"Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов по возможности не прибывать в аэропорт. Специалисты центра информации и бронирования оповещают об изменениях в расписании и занимаются перебронированием пассажиров", – говорится в сообщении компании.

Вместе с тем в "Аэрофлоте" сообщили, что пассажиры могут самостоятельно переоформить билет на другие даты либо же запросить вынужденный возврат денег за него. О дальнейшем выполнении рейсов в Сочи будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Новосибирске. Воздушное судно, выполнявшее рейс Якутск – Новосибирск, приземлилось в аэропорту Толмачево из-за рассогласования закрылок.

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