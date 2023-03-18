Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам летать над РФ – СМИ

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Авиакомпании США после потери возможности летать над территорией РФ призвали конгресс и Белый дом запретить конкурентам из других стран полеты через российское воздушное пространство. Об этом пишет издание New York Times.

По информации газеты, из-за потери полярных маршрутов американские авиакомпании были вынуждены внести изменения в планы транс-тихоокеанских рейсов, а также сократить число пассажиров и грузов и отложить запуск более десяти запланированных маршрутов в ряд крупных городов.

В связи с этим авиаперевозчики США стали терпеть серьезные убытки. Так, организация Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в два миллиарда долларов. Одновременно с этим многие заграничные конкуренты имеют доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию.

По этой причине авиакомпании и обратились к Вашингтону, чтобы тот применил аналогичные ограничения к иностранным перевозчикам. Представитель Airlines for America Марли Кольер также добавила, что администрации Байдена необходимо принять меры, чтобы заграничные авиакомпании, которые летают над Россией, не могли вылетать, приземляться или проходить транзитом через аэропорты США.

Как сообщили источники издания, подобное предложение, по-видимому, получило поддержку Минтранса США. Так, ведомство разработало проект приказа, который запретит авиакомпаниям из Китая, которые перевозят пассажиров в США, летать через воздушное пространство РФ. В данный момент проект находится на стадии рассмотрения.

Ранее посол Индонезии в РФ Хосе Антонио Морато Таварес сообщил, что страна рассчитывает запустить прямые рейсы с Россией до конца этого года. Дипломат также рассказал, что в прошлом году Индонезию посетили 74 тысячи туристов из России, причем 90% из них выбрали остров Бали.

До этого в Минпромторге РФ сообщили, что российские предприятия разрабатывают варианты импортозамещения свечей зажигания для двигателей самолетов Superjet 100.

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