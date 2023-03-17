Минтранс РФ сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство транспорта РФ обсуждает с властями Турции порядок заправки российских самолетов, передает РИА Новости.

"Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов", – сообщили в ведомстве.

В Минтрансе подтвердили, что проблем с обслуживанием бортов из России в аэропортах Турции нет. Полеты выполняются в штатном режиме.

Российское ведомство высказалось в связи с сообщениями СМИ о запрете министерства торговли Турции на обслуживание некоторых самолетов из РФ из-за американских санкций. Под ограничения якобы подпали заправка лайнеров и наземное обслуживание.

Возможность консультаций по проблеме обслуживания самолетов из-за санкций США между Россией и Турцией обсуждалась еще в начале февраля. Тогда в турецких компаниях сообщали, что не получали официальных уведомлений о рисках работы с российскими лайнерами.

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