"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Тунис с 30 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 мая 2023 года начнет осуществлять рейсы в Тунис. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

"Аэрофлот с 30 мая открывает новые регулярные рейсы в международный аэропорт Энфида-Хаммамет (Тунис)", – говорится в сообщении.

Полеты будут осуществляться из Москвы на самолетах Airbus A330 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам с отбытием в 11:05.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля "Аэрофлот" возобновит рейсы в Казахстан. Планировалось, что полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320. Пассажиры авиакомпании смогут долететь до Астаны, Алматы и Атырау.



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