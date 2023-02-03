14:17Транспорт
Turkish Airlines не принимает оплату за авиабилеты картой "Мир"
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В Turkish Airlines заявили о невозможности оплатить покупку авиабилетов на сайте компании с помощью российской карты "Мир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки авиаперевозчика.
"Мир" вообще не проходит", – сказали в службе.
Вместе с тем на сайте авиакомпании сообщается, что оплатить билет можно с помощью кредитной или дебетовой карты Visa и Mastercard. Однако в службе поддержки отметили, что платеж российской картой в этом случае тоже не всегда проходит.
Ранее сообщалось, что авиакомпания возобновила прием платежей российскими банковскими картами. При этом отмечалось, что картами Visa, Mastercard и "Мир" можно оплачивать покупки на сайте уже некоторое время.
Однако иногда отмена операции спустя некоторое время после списания средств все же возможна. В этом случае возврат денег производится за два рабочих дня.
Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами
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