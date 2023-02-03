Turkish Airlines не принимает оплату за авиабилеты картой "Мир"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Turkish Airlines заявили о невозможности оплатить покупку авиабилетов на сайте компании с помощью российской карты "Мир". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки авиаперевозчика.

"Мир" вообще не проходит", – сказали в службе.

Вместе с тем на сайте авиакомпании сообщается, что оплатить билет можно с помощью кредитной или дебетовой карты Visa и Mastercard. Однако в службе поддержки отметили, что платеж российской картой в этом случае тоже не всегда проходит.

Ранее сообщалось, что авиакомпания возобновила прием платежей российскими банковскими картами. При этом отмечалось, что картами Visa, Mastercard и "Мир" можно оплачивать покупки на сайте уже некоторое время.

Однако иногда отмена операции спустя некоторое время после списания средств все же возможна. В этом случае возврат денег производится за два рабочих дня.



Turkish Airlines снова разрешила платить российскими картами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!