Turkish Airlines возобновила обработку платежей с российских карт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила прием платежей российскими банковскими картами. Об этом сообщает газета "Известия".

В службе поддержки подтвердили, что билеты можно купить российскими картами уже некоторое время, однако не уточнили, с чем связано это решение. Использовать можно как карты платежной системы "Мир", так и российских Visa и Mastercard.

Вместе с тем отмечается, что платежи могут проходить не всегда. При выполнении операции возможен отказ или ее отмена спустя некоторое время после списания средств. В последнем случае возврат денег производится за два рабочих дня.

В Turkish Airlines добавили, что в случае неполадок можно оплатить билеты картой иностранных банков, купить через агента и в офисе продаж авиакомпании.

Ранее стало известно, что российские платежные сервисы, ранее принимавшие иностранные карты, начали ограничивать проведение операций такими платежными средствами. Такая тенденция объясняется отказом банков-контрагентов в сотрудничестве с российскими клиентами.



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