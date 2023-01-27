Российские сервисы начали останавливать прием онлайн-платежей из-за границы

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Российские платежные сервисы, которые обеспечивали прием иностранных карт в интернете, в 2023 году стали ограничивать проведение таких операций, сообщает газета "Известия".

Из-за того, что с марта прошлого года Visa и Mastercard перестали принимать карты российских банков, некоторые сервисы начали предлагать отечественным компаниям услуги по приему платежей из-за рубежа. Среди них – Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay.

Чтобы проводить операции по иностранным картам в интернете, ресурсы договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья. Однако в последнее время банки-партнеры стали отказываться работать с компаниями из России из-за рисков вторичных санкций и вероятности получить крупные штрафы от международных платежных систем.

В результате Robokassa с начала этого года приостановила прием платежей по иностранным картам Visa, хотя ранее они были доступны. Также сервис перестал обрабатывать операции из США. Изменения произошли на стороне контрагентов.

В Prodamus перестали проходить операции в долларах. В свою очередь, PayBox с 23 января полностью прекратил принимать иностранные карты.

Как рассказал источник на платежном рынке, банки-эквайеры в основном из Казахстана и Киргизии выпускают таким сервисам виртуальные терминалы для приема иностранных карт.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал, что в России была решена проблема с чипами для банковских карт. По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены пластика, поскольку зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.



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