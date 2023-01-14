Россия решила проблему с чипами для банковских карт – НСПК

Проблема с чипами для банковских карт в России решена, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены пластика, поскольку зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.

Себестоимость карты в целом существенно выросла еще прошлой весной. Это произошло из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией. Кроме этого, в начале марта с нашего рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка – Visa и Mastercard. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.