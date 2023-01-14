Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Экономика

Россия решила проблему с чипами для банковских карт – НСПК

Россия решила проблему с чипами для банковских карт – НСПК

"Актуальный репортаж": хлопья и мюсли могут исчезнуть с российских прилавков

Центробанк РФ начал распродажу юаня

Доля отказов по ипотеке в РФ достигла исторического максимума

Новости часа: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%

Российский аналог IKEA откроют в столичном ТЦ

Новости часа: цены на газ для жителей ЕС выросли почти на 60% в сравнении с 2021 годом

"Деньги 24": российские автодилеры не стали повышать цены на машины с 1 января

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

Новости часа: ремонт инфраструктуры в районе Соледара начнут при первой возможности

Проблема с чипами для банковских карт в России решена, заявил гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. По его словам, основные сложности могут возникать с логистикой и увеличением цены пластика, поскольку зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.

Себестоимость карты в целом существенно выросла еще прошлой весной. Это произошло из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с Россией. Кроме этого, в начале марта с нашего рынка ушли два крупнейших игрока платежного рынка – Visa и Mastercard. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика