Больше половины компаний РФ повысят работникам зарплаты зимой 2023 года

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Почти 50% российских компаний планируют повысить зарплаты в 2023 году, причем только 2% из них сделают это два и более раз за год. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Отмечается, что еще 42% работодателей проиндексируют зарплаты, если так распорядится начальство, а 11% не собираются поднимать зарплаты вовсе. Почти половина из тех, кто все же планирует индексацию, сделает это в январе, еще 19% – в феврале, 12% – в апреле, и порядка 10% – только осенью. В среднем зарплаты увеличатся на 5 тысяч рублей.

Некоторые предприятия уже озаботились доходами своих потенциальных сотрудников. Так, в период с конца 2022 года на начало 2023 года средняя предлагаемая зарплата в сфере консалтинга выросла на 24%, среди вакансий для студентов и работников без опыта рост составил 14%, а у страховщиков и маркетологов оклады выросли на 13 и 11% соответственно.

Ранее российские работодатели назвали наиболее эффективные способы мотивации сотрудников. Свыше 77% к таковым отнесли предложение достойной заработной платы, еще 61% на премии, а 40% – на оплату обучения.



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