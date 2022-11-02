Психотерапевт объяснила, почему не стоит заводить роман на работе

Фото: depositphotos/GaudiLab

Порядка 40% работников хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, некоторые такие отношения даже заканчиваются браком. В то же время у отношений на работе много подводных камней. О них рассказала психодраматист Ольга Малинина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, работа является вторым по популярности местом, где люди находят свою вторую половинку. Дело в том, что там они проводят значительную часть времени, а современная корпоративная культура способствует тесному общению в коллективе. У служебного романа есть плюсы: во-первых, не надо тратить время на встречи вне офиса, во-вторых, у партнеров улучшается настроение, повышается работоспособность, что способствует карьерному росту.

Однако отношения на рабочем месте нечасто выливаются во что-то большее: многие не могут разделять частную жизнь и рабочую. Конфликты в паре приводят к проблемам в коллективе. Еще сложнее ситуация, если один из влюбленных старше по должности. Тогда партнер может просто его использовать в своих карьерных целях.

Другая проблема неравных по должности партнеров заключается в том, что один может излишне идеализировать второго из-за его статуса. Со временем приходит понимание, что объект обожаний вовсе не тот, кем показался на первый взгляд, и наступает разочарование. Не исключена и обратная ситуация, когда один из влюбленных, будучи начальником, наслаждается восхищением со стороны партнера, однако со временем ему это наскучивает.

Если служебный роман подошел концу, то лучшим вариантом будет найти новую работу, считает Малинина. Можно обойтись и без этого, но тогда придется минимизировать общение с бывшим партнером, разговаривать с ним только на рабочие темы.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснил, что порядка 28% россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам. К отношениям это привело в 12% случаев. При этом около 33% респондентов уверены, что романы на работе не заканчиваются ничем серьезным.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!