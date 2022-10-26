Почти каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. При этом она введена только в 1% компаний, следует из опроса сервиса Superjob.

"Такой график остается экзотикой: сегодня четырехдневка введена лишь в 1% компаний, еще в 2% она вводилась, но потом организация вернулась к обычному режиму", – приводит результаты исследования ТАСС.

Из опроса следует, что еще 4% руководителей выступают против четырехдневной рабочей недели. В период пандемии коронавируса (в феврале 2021 года. – Прим. ред.) подобного формата работы придерживались 4% компаний, еще в 13% вопрос обсуждался.

Опрос был проведен в октябре 2022 года. Участие в нем приняли около тысячи менеджеров и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов России.

Среди респондентов женского пола формат четырехдневной рабочей недели поддерживают 64% респондентов, мужского – 52%.

Около 64% россиян (из них 75% до 34 лет) уверены, что данный формат работы может заменить стандартный, 22% опрошенных с этим не согласны.

Отмечается, что пятый день рабочей недели россияне готовы потратить на время с семьей и детьми (32%), отдых (23%), повышение квалификации и изучение иностранных языков (15%). При этом еще несколько опрошенных планируют посвятить время дополнительной работе (14%) и домашним делам (11%). На хобби, спорт и личные дела свой выходной хотели бы потратить 8, 7 и 6% соответственно.

Ранее SuperJob рассказал россиянам о самых востребованных профессиях в новых российских регионах (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях). По данным исследования, самой востребованной оказалась профессия стоматолога. В некоторых случаях зарплата специалиста данного профиля достигает 160 тысяч рублей.

Труд главного механика в новых регионах готовы оплачивать в 150 тысяч рублей, специалиста ЭГС – в размере от 111 тысяч рублей. При этом самые низкие заплаты зафиксировали у педагогов. Их оплата труда составляет от 3 до 8 тысяч рублей.



Безработица в Москве стабилизировалась на уровне 0,45% – мэрия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!