Россияне назвали нежелательные профессии для своих детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Образовательная компания MAXIMUM Education провела опрос о самых нежеланных профессиях, которые российские родители не желали бы своим детям. Об этом сообщает "Лента.ру".

Исследование показало, что 13% родителей в РФ выступают против профессии дворника. Почти так же нежеланна должность разнорабочего – против нее проголосовали 11% респондентов. Еще в 9,5% случаев речь шла о позициях санитара, медбрата или медсестры.

В категории творческих профессий российские родители назвали непривлекательной для своих детей карьеру художника или актера. Такую занятость негативно оценили 12% участников исследования.

Напротив, самыми желанными профессиями респонденты назвали позиции в IT-сфере (29%), предпринимательстве (10%) и государственной службе (8,5%).

Каждый третий участник опроса заявил, что его ребенок уже определился с выбором карьеры, при этом в 20% случаев для этого потребовались консультации специалиста по профориентации. Кроме того, лишь 19% школьников сделали выбор самостоятельно, без совместного участия родителей.

Ранее образовательная платформа Skillbox провела опрос, который показал, что почти половина россиян хотели бы видеть уроки финансовой грамотности в числе школьных предметов. Еще 38% респондентов поддержали обучение программированию.



Детские технопарки запустили программу профориентации "Открытый урок"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!