Законопроект об упрощении трудоустройства для подростков внесут в ГД осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В осеннюю сессию в Госдуму планируется внести законопроект об упрощении трудоустройства для подростков, заявил глава комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Работа в школьном возрасте – это еще и мощнейшая профориентация, первые деньги и ответственность. Однако взять школьника на подработку сегодня сплошная головная боль: долго, сложно и множество ограничений", – написал он в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что совместно зампредседателя комитета по молодежной политики Госдумы Михаилом Киселевым были разработаны предложения по упрощению процесса получения справки от органов опеки, утверждению перечня разрешенных профессий для детей от 14 до 18 лет. Кроме того, дополнительные медосмотры предлагается заменить результатами деспансеризации, а также оптимизировать нормативы по нагрузке и условиям работы подростков.

Парламентарии также предлагают запустить программу временного трудоустройства подростков с субсидированием работодателей.

Ранее Артем Метелев заявил о необходимости увеличить стипендию студентам, обучающимся по приоритетным для экономики профессиям.

Он отметил, что увеличить стипендию сразу всем студентам тяжело, необходимо определить приоритетные аудитории, куда также могут войти трудодефицитные регионы России. Метелев уточнил, что работа над этим вопросом уже ведется совместно с Минобрнауки и Минфином.

