Путин призвал решить проблему занятости молодежи в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин на итоговом совещании с правительством РФ призвал решить проблему занятости молодежи в 2022 году.
"Особое внимание в наступающем году прошу уделить реализации программ занятости молодежи, а также работе с теми регионами, где вопросы безработицы стоят наиболее остро, имеют свою специфику", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что прежде всего речь идет о моногородах. По его словам, нужно принимать специальные продуманные решения для каждого субъекта России.
Ранее глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил упростить наем подростков на отдельные виды работ, касающиеся их увлечений. Речь идет о создании программных продуктов, фотографировании, выполнении заказов в сфере дизайна и графики.
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