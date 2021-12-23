Путин заявил, что дети всегда будут лучше и умнее родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос, деградирует ли молодежь. По мнению главы государства, дети всегда будут лучше и умнее родителей.
Президент выразил мнение, что молодые люди сейчас даже думают креативнее.
"Необходимо, чтобы создавался полезный контент, чтобы молодые люди не заболевали интернетом, чтобы не подменяли реальную жизнь сидением в Сети, чтобы было движение, занимались спортом, посещали музеи", – отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что социальные сети не должны уводить детей в виртуальный мир, а должны служить дополнением реальной жизни.
Также президент добавил, что в использовании интернета необходимо найти золотую середину: не подавлять информацию, а защищать общество от негативного проявления. Все, что происходит в Сети, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и морали, заключил Владимир Путин.
Дети всегда будут лучше и умнее родителей – Путин
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