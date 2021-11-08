В Минпросвещения РФ предложили приравнять нападения на школы к террористическим действиям

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Минпросвещения России предложило нападения на образовательные учреждения приравнять к террористическим действиям. С такой инициативой выступила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям", – сказала Фальковская на круглом столе "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики".

По ее словам, данная мера повысит степень ответственности всех ведомств и организаций.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подросткам, находящимся под влиянием деструктивные групп, навязывают криминальную субкультуру и пренебрежение к нормам общественной морали, что может привести в том числе к нападениям на сверстников в учебных заведениях.

Он считает, что несформировавшиеся личности, воспринимая подобную информацию, часто начинают вести себя асоциально.

