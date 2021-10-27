Влияние деструктивных групп приводит к нападениям в школах – СБ РФ

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подросткам, находящимся под влиянием деструктивные групп, навязывают криминальную субкультуру и пренебрежение к нормам общественной морали, что может привести в том числе к нападениям на сверстников в учебных заведениях. Об этом сообщает ТАСС.

"Криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление – все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, в том числе посредством интернета", – заявил он в ходе совещания по развитию Центрального федерального округа.

Патрушев считает, что несформировавшиеся личности, воспринимая подобную информацию, часто начинают вести себя асоциально. У них появляется агрессия, а также формируется безнравственное и хамское поведение.

"По этим причинам нередки, к сожалению, и случаи трагических событий, в том числе нападения подростков на своих сверстников в учебных заведениях", – добавил он.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ, необходимо усилить. По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.

