Мужчину с пневматической винтовкой задержали в школе Саратовской области

15:27
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В городе Балакове в Саратовской области на территории школы № 13 полиция задержала вооруженного мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.
"Мужчина с пневматической винтовкой пришел в школу № 13. Сотрудники вызвали полицию, мужчина задержан. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Оказалось, что задержанный был в нетрезвом состоянии. Он является бывшим выпускником данной школы, сообщает ТАСС.
"Мужчина никому не угрожал, стрельбу не открывал, а заявил, что хочет подарить винтовку школе для проведения стрельб", – отмечается в материале.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что контроль за частными охранными предприятиями, которые обеспечивают безопасность вузов и школ, необходимо усилить. По мнению главы СК РФ, необходимо ввести единые стандарты охраны, в том числе по оснащению учреждений видеонаблюдением и сигнализацией.
Эксперты предположили, как сделать школы безопаснее
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