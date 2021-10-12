Россия может потерять крупнейший рынок сбыта патронов – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские производители оружия могут столкнуться с серьезными трудностями при поставке патронов для гражданского оружия в США, которые являются для них крупнейшим рынком сбыта. Об этом пишет РБК.
Сложившаяся ситуация обусловлена дополнительными санкциями, которые Вашингтон ввел в отношении России 7 сентября. В них в частности речь идет об ограничении постоянного импорта в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России.
Россия ежегодно поставляет в США патроны на сумму в среднем 100 миллионов долларов, однако только за первые восемь месяцев текущего года поставки достигли 114 миллионов долларов, что сопоставимо с показателем за весь 2020 год. На долю России приходится порядка 21% совокупного импорта – это первое место среди поставщиков.
Фактически компании могут продолжать закупать российские боеприпасы: для этого они должны были подать в Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам при Минюсте США заявления на разрешение импорта в период с даты объявления санкций – 20 августа – до их введения. Ограничения касаются лишь новых или уже поданных, но еще не одобренных заявлений – они будут отклоняться. Согласно таможенным данным, поставки российских патронов продолжились и после введения санкций.
Тем не менее производители рассчитывают на господдержку в сложившихся условиях. Как несколько лет назад отмечал бывший директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, из-за санкций производители оружия теряют в среднем 10 миллиардов выручки ежегодно. Представители отрасли отмечают, что на экспорт приходится существенная доля производимой ими продукции.
Ранее в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежала конгрессмену Майклу Макколу. По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок.
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