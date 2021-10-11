ЕС расширил черный список по присоединению Крыма к России

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Европейский союз расширил список персональных санкций в отношении физических лиц и организаций в связи с присоединением Крыма к России в 2014 году. В него включили восемь человек, в том числе главу управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Леонида Михайлюка, говорится в официальном журнале ЕС.

Таким образом, в списке теперь значатся 185 физлиц и 48 организаций. В этот раз в него попали представители судебных органов Крыма и Севастополя.

"Совет (ЕС. – Прим. ред.) считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в документе.

10 сентября Евросоюз продлил на полгода персональные санкции в отношении российских и украинских граждан за так называемое нарушение территориальной целостности Украины.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширили их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

