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Политика

12:18

Совет ЕС продлил на год санкции против россиян

политика

Фото: depositphotos/ginasanders

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о продлении до 16 октября 2022 года индивидуальных санкций за распространение и применение химического оружия, в том числе в отношении граждан России, говорится в пресс-релизе, распространенном на сайте ЕС.

Положение о продлении санкций будет официально опубликовано и вступит в силу не позднее 16 октября.

Санкции действуют в отношении двух организаций и 15 физических лиц, из которых пятеро обвиняются ЕС в применении химоружия в Сирии, четверо – в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, шестеро – в причастности к инциденту с Алексеем Навальным в 2020 году.

В прошлый раз ЕС продлил до 16 октября 2021 года все введенные санкции за "применение химического оружия".

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