Великобритания включила семь граждан РФ в санкционный список по химическому оружию

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Семеро россиян попали в санкционный список по химическому оружию в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом говорится в оповещении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

В санкционном списке оказались Алексей Александров, Владимир Пиняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Все они, по данным британской стороны, являются сотрудниками ФСБ России.

В документе заявляется, что Александров и Осипов якобы являются оперуполномоченными Института криминалистики ФСБ, Пиняев – сотрудником службы, Богданов – начальником центра специальных технологий, бывшим директором Института криминалистики ФСБ, Васильев – директором Института криминалистики, Макшаков – его заместителем. Алексей Седов, по сведениям британцев, – глава второго отдела ФСБ России.

В оповещении министерства иностранных дел Великобритании отмечается, что эти лица якобы прямо или косвенно участвовали в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года. В качестве доказательств Лондон приводит записи телефонных звонков и данные по перемещению россиян.

Санкции в отношении россиян Великобритания впервые ввела в октябре 2020 года. Тогда в список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. По мнению британской стороны, эти люди были виновны в отравлении Навального.

Кроме того, санкции ввели в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ).

В Кремле обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ опровергли. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Британия не единственная страна, объявившая в отношении России санкционную политику в связи с отравлением Навального. В июне этого года стало известно, что в США готовят новые санкции. Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит в Женеве, в рамках которого состоялась встреча президентов России и США, не изменил политику антироссийских санкций.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Соединенных Штатов в Организации по запрещению химического оружия полным беззаконием.