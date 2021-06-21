Захарова ответила на заявления США о подготовке новых санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления властей США о подготовке нового пакета санкций против РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Соединенные штаты готовят новый пакет санкций против России. Он отмечал, что глава государства Джо Байден распорядился облегчить процедуру введения ограничений по ряду аспектов.
Захарова предупредила о закономерном российском ответе на американские ограничения.
"Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели", – написала она.
Официальный представитель МИД РФ выразила мнение, что за счет введения санкций против России американские власти пробуют решить проблемы собственной неконкурентоспособности.
До этого Салливан сообщил, что Соединенные Штаты готовят пакет санкций против компаний России, принимающих участие в проекте "Северный поток – 2". По его словам, Байден пообещал применять рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве, каждые 90 дней.
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