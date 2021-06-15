Глава МИД Германии не исключил новых санкций США против "Северного потока – 2"

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Глава МИД Германии Хайко Маас допустил возможность введения новых санкций со стороны США в отношении проекта "Северный поток – 2", сообщает агентство Bloomberg.
Он напомнил, что и демократы, и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении газопровода. При этом Маас отметил, что обсуждения этого вопроса, состоявшиеся в последние недели, дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.
"Таким образом, эта тема не всегда остается предметом конфликта в действительно масштабном сотрудничестве между Германией и США", – сказал министр.
Ранее сообщалось, что оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG соединил все части первой нитки газопровода и с 11 июня приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом.
Уточнялось, что в соответствии с необходимыми разрешениями продолжаются трубоукладочные работы по морской части второй нитки.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.
На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.
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