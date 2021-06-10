Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока – 2"

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Оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG соединил все части первой нитки газопровода и с 11 июня приступает к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В Nord Stream 2 AG отметили, что уже завершена морская часть первой нитки газопровода. 4 июня была завершена трубоукладка, а сегодня произвели захлест: уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединили между собой.

"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – говорится в сообщении оператора.

В компании добавили, что в соответствии с необходимыми разрешениями продолжаются трубоукладочные работы по морской части второй нитки.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.

