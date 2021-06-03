Новак рассказал о завершающем этапе строительства "Северного потока – 2"

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Россия рассчитывает, что строительство "Северного потока – 2" завершится до конца 2021 года. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что работы по строительству газопровода не прекращались.

"Оператор вместе с компаниями, которые участвуют в этом проекте, продолжают его реализацию", – цитирует Новака РИА Новости.

Вице-премьер рассказал, что осталось уложить порядка 100 километров труб, однако точные сроки окончания работ зависят от технических и погодных условий.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ.

Также в Минэнерго США ставили под сомнение экологичность российского газа, заявляя, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Против строительства выступили и немецкие экологи из организации Deutsche Umwelthilfe. Они отметили, что необходимо провести проверку на соответствие проекта климатическим целям.