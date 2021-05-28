Новак заявил, что российский газ в несколько раз чище американского

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Российский газ, поставляемый в европейские страны по газопроводу "Северный поток", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт.ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", – приводит слова вице-премьера ТАСС.

Новак отметил, что в основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород с помощью гидроразрыва пластов.

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм ранее поставила под сомнение экологичность российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Ранее слова Грэнхолм оценил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, заявление абсолютно политически ангажировано. Он выразил предположение, что Грэнхолм могла говорить об углеродном следе газа.

Слова главы Минэнерго США прокомментировал и член Совфеда Алексей Пушков. Он назвал Грэнхолм дамой, выдающей себя за специалиста, и указал, что она забыла добавить к своей речи то, что прибывающий в Европу газ из США, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы".