Новак заявил, что российский газ в несколько раз чище американского

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российский газ, поставляемый в европейские страны по газопроводу "Северный поток", имеет углеродный след, который в четыре раза меньше, чем американский, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт.ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", – приводит слова вице-премьера ТАСС.
Новак отметил, что в основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород с помощью гидроразрыва пластов.
Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм ранее поставила под сомнение экологичность российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.
Ранее слова Грэнхолм оценил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, заявление абсолютно политически ангажировано. Он выразил предположение, что Грэнхолм могла говорить об углеродном следе газа.
Слова главы Минэнерго США прокомментировал и член Совфеда Алексей Пушков. Он назвал Грэнхолм дамой, выдающей себя за специалиста, и указал, что она забыла добавить к своей речи то, что прибывающий в Европу газ из США, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: