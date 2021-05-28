В Совфеде оценили слова главы Минэнерго США о "грязном" российском газе

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова министра энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм о том, что полученный в России природный газ якобы является "самым грязным" в мире.

Он назвал главу американского Минэнерго "дамой, выдающей себя за специалиста" и указал, что она забыла добавить к своей речи то, что прибывающий в Европу газ из США "в отличие от российского еще и состоит из "молекул свободы".

"Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает", – написал он в своем Telegram-канале.

Пушков выразил надежду, что Грэнхолм считает так же, просто забыла сказать об этом.

В ходе выступления в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям министр энергетики Соединенных Штатов усомнилась в экологичности российского газа. Она заявила, что "Северный поток – 2" является опасным, поскольку по нему транспортируется "самая грязная форма природного газа" на Земле.

Ранее в Совфеде назвали достройку "Северного потока – 2" большим ударом для Польши.