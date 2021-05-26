Пушков предрек Соединенным Штатам "роковой век"

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Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что XXI век станет для США роковым и тяжелым. Таким прогнозом политик поделился в своем телеграм-канале.

К разрушению Соединенных Штатов, по мнению Пушкова, может привести регулярная стрельба в образовательных учреждениях страны с человеческими жертвами.

"Прежней Америки уже нет, от нее остался только миф, да и он сильно потускнел", – написал он.

По словам Пушкова, американская мечта умирает на глазах и вряд ли что-то позволит ей возродиться.

Ранее сенатор объяснил, о какой России мечтает президент США Джо Байден.