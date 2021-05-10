Пушков объяснил, о какой России мечтает Байден

Фото: depositphotos/borjomi88

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, о какой России мечтает президент США Джо Байден. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, американский лидер хочет видеть Россию зависимой и угодливой.

"Байден мечтает о России 90-х, <...> похожей на Украину", – выразил мнение Пушков.

Он заявил, что Россия не вернется в прошлое. Сенатор также попросил президента США перестать мечтать.

Ранее журналист турецкого агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу заявил, что США хотят, чтобы Россия стала страной времен правления президента Бориса Ельцина. По мнению автора, так Соединенные Штаты планируют снизить активность РФ на мировой арене.