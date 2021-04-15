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США ввели новые санкции против России. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.
"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", – указано в тексте сообщения.
В связи с новыми санкционными решениями Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе – несколько сотрудников спецслужб РФ. Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний.
Еще одна санкционная мера касается рынка ценных бумаг. Финансовым учреждениям США теперь запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния. Распоряжение вступит в силу с 14 июня.
В заявлении Белого дома также указано, что США своими решениями подтверждают приверженность обеспечению безопасности союзников и партнеров.
"Мы продолжим привлекать Россию к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры", – подчеркивается в документе.
Накануне о намерениях американской администрации ввести новые ограничения против РФ сообщило информационное агентство Bloomberg. Указывалось, что Вашингтон планирует инициировать санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в связи с хакерской атакой на SolarWinds.
Ранее в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что санкции зарубежных стран в определенный момент могут коснуться отключения России от западных платежных систем. Вместе с тем представитель Кремля назвал санкции непредсказуемым процессом.
Курс рубля снижается на фоне новостей о санкциях США
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